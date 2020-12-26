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Цена биткоина обновила исторический максимум

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Стоимость биткоина превысила психологическую отметку в 25 тысяч долларов, свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

Самая популярная валюта в ходе торговой сессии достигла отметки в 25005 долларов, подорожав за сутки на 6,1%. Однако в дальнейшем биткоин немного подешевел и торговался на отметке 24937 долларов.

Предыдущий раз биткоин обновлял исторический максимум 20 декабря. Тогда его стоимость впервые поднялась выше 24 тысяч долларов. 17 декабря он преодолел отметку в 22 тысячи долларов, в начале декабря он стоит менее 20 тысяч.

Эксперты связывают интерес к биткоину с влиянием пандемии коронавируса, которая увеличила интерес граждан к альтернативным инструментам инвестиций, которые не зависят от традиционного рынка акций.

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