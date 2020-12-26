НАВЕРХ

Названа причина ДТП с автобусом под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
168 0
Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Причиной смертельного столкновения рейсового автобуса и грузовика DAF на трассе в Новосибирской области стала ошибка водителя ПАЗ, который не уступил дорогу, сообщает региональный главк МВД.

Пассажирский рейсовый автобус ПАЗ, двигавшийся по маршруту село Ярки — село Майское, 26 декабря около 08.00 по местному времени на 108-м километре автодороги Р-256 столкнулся с грузовым автомобилем DAF, который двигался со стороны Новосибирска в сторону Барнаула.

От полученных травм на месте скончался водитель автобуса — мужчина 1965 года рождения. В аварии пострадали девять человек, шестеро находятся в больнице в тяжелом состоянии. Всего в момент происшествия в автобусе находились 11 человек.

По предварительным данным, водитель автобуса выезжал с второстепенной дороги и не уступил дорогу грузовику DAF с автоцистерной. Прокуратура проверит исполнение законодательства об организации перевозок в муниципальном предприятии, которому принадлежит автобус.

Еще по теме
Водитель пассажирского автобуса погиб в ДТП в Новосибирской области
Вахтовый автобус врезался в КамАЗ на новосибирской трассе
Пьяный подросток на тонированной машине собрал «комбо» нарушений
Водитель «Волги» погиб после ДТП со снегоуборщиком в Новосибирске
смотреть все
Новосибирск #ДТП
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин проследит за ценами на продукты
•
Объявлены сроки ЕГЭ в 2021 году
•
Кремль оценил возможность сокращения январских каникул
•
Xiaomi выпустит несколько смартфонов с гибким экраном
Подробности
•
Дефицит путей: как РЖД перебросит уголь на восток
•
Урок Карабаха: российская армия попросила беспилотники
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Как это работает
•
Как «прокачать» темы ЕГЭ по обществознанию в интернете
•
Новая Lada Niva Travel: что изменилось внешне и технически
•
Цвет, размер и дата: как выбрать красную икру
•
Одежда и гроб: как проходят ковидные похороны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Названа причина ДТП с автобусом под Новосибирском
Сибирь 26.12.2020 13:58
Водитель пассажирского автобуса погиб в ДТП в Новосибирской области
Сибирь 26.12.2020 11:39
Ролик о байкальской нерпе в формате 360 градусов выложили в Сеть
Сибирь 26.12.2020 10:26
Башенные краны создадут новогоднее настроение омичам
Сибирь 26.12.2020 08:01
Самое популярное
Полигон для испытания ракет «Сармат» построят в Красноярском крае
7897
Ванга сделала страшное предсказание на 22 декабря
6683
Шамсутдинов произнес последнее слово
4243
Ученые выяснили, почему коровы не мерзнут
3956
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин проследит за ценами на продукты
•
Объявлены сроки ЕГЭ в 2021 году
•
Кремль оценил возможность сокращения январских каникул
•
Xiaomi выпустит несколько смартфонов с гибким экраном
Как это работает
•
Как «прокачать» темы ЕГЭ по обществознанию в интернете
•
Новая Lada Niva Travel: что изменилось внешне и технически
•
Цвет, размер и дата: как выбрать красную икру
•
Одежда и гроб: как проходят ковидные похороны
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

К сожалению эти цифры уже давно ни о чем не говорят. Отчасти потому что рейтинг самого ВЦИОМа ниже плинтуса.

nastya19944

Олигархи теперь станут богаче, а бедные еще беднее.

Иркут 69

О каком доверии человеку, который позволяет грабить собственное население, вообще может идти речь...?...

Иркут 69

Почему к сожалению? Просто, не говорят и ничего не означают. Обычная пропагандистская шелуха.

krest.aa

Мат стоит в отношение Путина, ё-моё.