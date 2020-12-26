Названа причина ДТП с автобусом под Новосибирском

Причиной смертельного столкновения рейсового автобуса и грузовика DAF на трассе в Новосибирской области стала ошибка водителя ПАЗ, который не уступил дорогу, сообщает региональный главк МВД.

Пассажирский рейсовый автобус ПАЗ, двигавшийся по маршруту село Ярки — село Майское, 26 декабря около 08.00 по местному времени на 108-м километре автодороги Р-256 столкнулся с грузовым автомобилем DAF, который двигался со стороны Новосибирска в сторону Барнаула.

От полученных травм на месте скончался водитель автобуса — мужчина 1965 года рождения. В аварии пострадали девять человек, шестеро находятся в больнице в тяжелом состоянии. Всего в момент происшествия в автобусе находились 11 человек.

По предварительным данным, водитель автобуса выезжал с второстепенной дороги и не уступил дорогу грузовику DAF с автоцистерной. Прокуратура проверит исполнение законодательства об организации перевозок в муниципальном предприятии, которому принадлежит автобус.