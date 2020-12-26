Xiaomi выпустит несколько смартфонов с гибким экраном

Китайская компания Xiaomi в 2021 году выпустит сразу три смартфона с гибким дисплеем. Каждый аппарат получит уникальный дизайн.

Компания работает над несколькими гаджетами со складными экранами. Каждый из них будет выпущен в своем дизайне. Ожидаются смартфон в форм-факторе раскладушки, складывающийся и раскладывающийся, пишет Gizmochina.

Самым большим станет раскладывающийся смартфон от Xiaomi, его дисплей в развернутом виде будет достигать диагонали 8 дюймов. Согласно данным инсайдеров, устройство носит кодовое название Cetus.

Пока подробностей о гибких смартфонах от Xiaomi немного, предположительно они получат флагманскую начинку. Скорее всего, новинки представят весной или осенью будущего года.