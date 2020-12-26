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Парашютисты-десантники Авиалесоохраны посчитали «Огонь» нереальным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Огонь»

Парашютисты-десантники Авиалесоохраны пошли отрядами в кинотеатры, чтобы посмотреть и оценить фильм-катастрофу «Огонь» про тушение лесных пожаров, сообщила пресс-служба учреждения.

«Несмотря на то, что специалисты Авиалесоохраны активно консультировали создателей "Огня" по технологиям работы и тушения лесных пожаров, и даже дублировали актеров основного состава во время прыжков с парашютом, в фильме присутствуют нереальные моменты», — говорится в сообщении.

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Сюжет фильма построен на героизме пожарных. Команда пожарных во главе с командиром бригады Алексеем Павловичем отправляются на очередное задание. Но лесной пожар оказывается очень коварным. Огонь перекидывается на село, в котором находятся женщины и дети. Объединяя силы, героям нужно выбраться из огненного ада, спасая свои и чужие жизни.

Главные роли в фильме сыграли российские актеры, чьи имена у всех на слуху: Константин Хабенский, Виктор Добронравов, Роман Курцын, Стася Милославская, Иван Янковский и многие другие.

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