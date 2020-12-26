Определилась четверка финалистов девятого «Голоса»

Наставники и зрители выбрали по одному участнику от каждой команды, а Сергей Шнуров изменил свое мнение по поводу своих подопечных.

После очередного этапа концертов в финал девятого «Голоса» прошли Яна Габбасова, Дмитрий Венгеров, Олег Аккуратов и Василий Пасечник.

Покинули проект Кирилл Суслов из команды Полины Гагариной, Мария Русакова от Сергея Шнурова, Сурен Платонов от Валерия Сюткина и Елизавета Пурис из команды Басты.

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Интересный случай произошел в команде Сергея Шнурова. Дело в том, что Венгеров перешелк нему в команду от Сюткина на этапе нокаутов. В четвертьфинале наставник дал ему меньше всех баллов, а Русаковой наоборот — больше всех. Зрители своим голосование вывели его на первое место в команде.

В полуфинале Сергей Шнуров поменял свое мнение. Распределяя 100% между своими подопечными, он дал 40% Русаковой и 60% Венгерову. Зрители своего мнения не изменили, отдав за музыканта 83,3% голосов.

Если посмотреть на то, как зрители голосую на этапе концертов, то можно предположить, кто из финалистов победит в проекте. Главным любимцем зрителей стал как раз Венгеров. Вопреки оценкам наставника он смог пройти в полуфинал, и по сравнению с другими участниками он собрал больше всего голосов в процентном соотношении.

На втором месте, по предварительной оценке зрителей, Олег Аккуратов из команды Валерия Сюткина. Далее лидирует подопечная Полины Гагариной — Яна Габбасова, замыкает четверку — Василий Пасечник из команды Басты. В финале лидеры могут поменяться.