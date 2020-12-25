Путин проследит за ценами на продукты

Президент России Владимир Путин держит ситуацию с ценами на продукты на постоянном контроле, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Согласно данным Росстата, в третью неделю декабря рост цен на куриные яйца и овощи в России продолжился. Например, помидоры даже ускорили темп подорожания. Одновременно подешевели подсолнечное масло и сахар — на 1% и 3,2% соответственно.

«Вопрос, безусловно, находится на постоянном контроле президента и на контроле правительства, вы знаете, что там регулярно мониторинг осуществляется на эту тему. Поэтому ответ положительный — да, это контролируется», — сказал Песков.

В начале декабря президент России Владимир Путин обратил внимание на подорожание продуктов питания. По его мнению, повышение цен связано с попытками подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру.

На этой неделе Госдума одобрила закон о регулировании цен. Правительство России получило право устанавливать предельные розничные цены на социально значимые продукты на срок до 90 дней на территории субъектов.