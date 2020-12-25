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Путин проследит за ценами на продукты

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин держит ситуацию с ценами на продукты на постоянном контроле, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Согласно данным Росстата, в третью неделю декабря рост цен на куриные яйца и овощи в России продолжился. Например, помидоры даже ускорили темп подорожания. Одновременно подешевели подсолнечное масло и сахар — на 1% и 3,2% соответственно.

«Вопрос, безусловно, находится на постоянном контроле президента и на контроле правительства, вы знаете, что там регулярно мониторинг осуществляется на эту тему. Поэтому ответ положительный — да, это контролируется», — сказал Песков.

В начале декабря президент России Владимир Путин обратил внимание на подорожание продуктов питания. По его мнению, повышение цен связано с попытками подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру.

На этой неделе Госдума одобрила закон о регулировании цен. Правительство России получило право устанавливать предельные розничные цены на социально значимые продукты на срок до 90 дней на территории субъектов.

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Топ комментариев

лачинов

К сожалению эти цифры уже давно ни о чем не говорят. Отчасти потому что рейтинг самого ВЦИОМа ниже плинтуса.

nastya19944

Олигархи теперь станут богаче, а бедные еще беднее.

лачинов

Пожалуй на эти деньги действительно можно было бы кое что сделать. Например создать некоторое количество...

Иркут 69

Почему к сожалению? Просто, не говорят и ничего не означают. Обычная пропагандистская шелуха.

Uynachalnica

Ей то чего переживать, или в буфете чего недодали?