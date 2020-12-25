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Стартовали продажи умных часов Xiaomi Mi Watch

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi объявила о начале открытых продаж в России умных часов Xiaomi Mi Watch. Это первые умные часы под брендом Xiaomi, которые официально представлены на российском рынке.

До 31 декабря на часы Xiaomi Mi Watch действует временная скидка, они доступны за 8990 рублей. Рекомендованная розничная цена на гаджет после 1 января составит 9490 рублей, отмечается в сообщении компании.

Xiaomi Mi Watch имеют AMOLED экран, датчик ЧСС и пульсоксиметр, а также модуль GPS и Bluetooth. Часы поддерживают 117 режимов упражнений, присутствует защиты от воды. Пользователи получат возможность выбора из сотни цифровых циферблатов.

Официальный дебют Xiaomi Mi Watch для международного рынка состоялся в конце сентября, однако российская премьера была перенесена на декабрь. В Европе устройство стоит примерно 99 евро.

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Топ комментариев

лачинов

К сожалению эти цифры уже давно ни о чем не говорят. Отчасти потому что рейтинг самого ВЦИОМа ниже плинтуса.

nastya19944

Олигархи теперь станут богаче, а бедные еще беднее.

лачинов

Пожалуй на эти деньги действительно можно было бы кое что сделать. Например создать некоторое количество...

Uynachalnica

Ей то чего переживать, или в буфете чего недодали?

Иркут 69

Почему к сожалению? Просто, не говорят и ничего не означают. Обычная пропагандистская шелуха.