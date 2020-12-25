Кремль оценил возможность сокращения январских каникул

Планов сократить январские праздничные дни в качестве компенсации за выходной 31 декабря нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Их и де-юре быть не может. Что касается следующего года, то правительство будет рассматривать исходя из общего понимания возможности выходного 31-го числа. А там уже, будет ли это компенсироваться или нет — сейчас каких-то позиций на этот счет нет», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Ранее президент России Владимир Путин призвал глав регионов объявить 31 декабря выходным. По словам президента, работа в этот день «мягко говоря, своеобразная», а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.

Что касается 2021 года, то премьер-министр Михаил Мишустин осенью подписал постановление, согласно которому выходными будут 5 ноября и 31 декабря: их перенесут со 2 и 3 января (суббота и воскресенье).