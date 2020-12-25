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Кремль оценил возможность сокращения январских каникул

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Планов сократить январские праздничные дни в качестве компенсации за выходной 31 декабря нет, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Их и де-юре быть не может. Что касается следующего года, то правительство будет рассматривать исходя из общего понимания возможности выходного 31-го числа. А там уже, будет ли это компенсироваться или нет — сейчас каких-то позиций на этот счет нет», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Ранее президент России Владимир Путин призвал глав регионов объявить 31 декабря выходным. По словам президента, работа в этот день «мягко говоря, своеобразная», а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.

Что касается 2021 года, то премьер-министр Михаил Мишустин осенью подписал постановление, согласно которому выходными будут 5 ноября и 31 декабря: их перенесут со 2 и 3 января (суббота и воскресенье).

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Топ комментариев

nastya19944

Олигархи теперь станут богаче, а бедные еще беднее.

лачинов

К сожалению эти цифры уже давно ни о чем не говорят. Отчасти потому что рейтинг самого ВЦИОМа ниже плинтуса.

лачинов

Пожалуй на эти деньги действительно можно было бы кое что сделать. Например создать некоторое количество...

Uynachalnica

Ей то чего переживать, или в буфете чего недодали?

Иркут 69

Почему к сожалению? Просто, не говорят и ничего не означают. Обычная пропагандистская шелуха.