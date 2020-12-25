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Прокурор запросил для Широкова «легкой тюрьмы»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/shirokovrn

Прокурор просит приговорить экс-футболиста сборной России Романа Широкова к 1 году и 10 месяцам ограничения свободы за избиение арбитра Никиты Данченкова, сообщил один из адвокатов потерпевшего Александр Добровинский.

«Прокурор потребовал ограничить свободу на год и 10 месяцев, не выходить из дома с 22.00 мск до 06.00 мск, два раза в неделю отмечаться в полиции, не участвовать ни в каких мероприятиях (спорт, таким образом, и посещение стадионов запрещено), не менять адрес регистрации. Таким образом прокурор попросил "легкой тюрьмы", говоря о том, что дело Широкова должен стать примером другим», — цитирует ТАСС Добровинского.

По словам другого адвоката потерпевшего, Александра Островского, гражданский иск удовлетворен частично — 150 тысяч рублей из 500 тысяч. Судья отказался наложить обеспечительный арест на машины и деньги экс-футболиста и вернуть в прокуратуру уголовное дело по ходатайству потерпевшего.

Инцидент произошел 10 августа на стадионе академии «Спартака» в любительском матче с участием команды телеканала «Матч ТВ». Арбитр показал Широкову красную карточку. Игрок ударил судью по лицу, а когда тот упал, предпринял попытку добить его ногами.

Широков на клубном уровне выступал за «Сатурн», «Рубин», «Химки», «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА. Хавбек провел 56 матчей за сборную России и стал обладателем бронзы на чемпионате Европы-2008. Завершил карьеру футболиста в 2016 году. После работал экспертом на телеканале «Матч ТВ», но в связи с инцидентом был отстранен от эфиров.

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Топ комментариев

nastya19944

Олигархи теперь станут богаче, а бедные еще беднее.

лачинов

Пожалуй на эти деньги действительно можно было бы кое что сделать. Например создать некоторое количество...

Uynachalnica

Ей то чего переживать, или в буфете чего недодали?

лачинов

К сожалению эти цифры уже давно ни о чем не говорят. Отчасти потому что рейтинг самого ВЦИОМа ниже плинтуса.

Dima73

Лишить его гражданства и пускай он у них ищет корупционеров