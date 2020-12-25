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Определены предпочтения новосибирцев в доставке посылок

Источник:
Sibnet.ru
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Половина жителей Новосибирска отправляла и получала посылки в 2020 году, город вошел в тройку лидеров по отправке, говорится в исследовании компании Ingate и федерального оператора СберЛогистика.

По данным аналитической компании, 54% жителей Новосибирска и отправляли, и получали посылки за последний год. Больше всего посылок отправляют в Москве, Новосибирске и Волгограде. В этих регионах выявлены самые высокие показатели по отправлениям шести и более посылок — 22% в Москве и по 21% в Новосибирске и Волгограде.

Исследование в целом показало, что 93% опрошенных регулярно отправляют или получают посылки. При этом в возрастной группе от 18 до 25 лет больше респондентов, которые только получают посылки и не имеют опыта их отправки.

Доля тех, кто получает и отправляет посылки, напрямую коррелирует с уровнем дохода респондентов. В группе опрошенных с доходом выше 100 тысяч рублей доля таких ответов достигает 75%. При этом зависимости количества отправлений от гендерной принадлежности выявлено не было.

«Подавляющее большинство жителей крупных городов так или иначе сталкивалось с вопросом доставки посылок. Уверены, что в новом году их число только увеличится, а значит, практически все жители страны почувствуют развитие логистической отрасли как на глобальном уровне, так и на локальном. Мы будем рады, если данные исследования помогут сделать доставку в Новосибирске еще более простой и удобной», — отметила руководитель группы продуктовых и маркетинговых исследований Ingate Анастасия Шрамкова.

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«Мы видим спрос клиентов на доступный и комфортный сервис доставки: без очередей и переплат. Поэтому мы стремимся сделать доставку посылок удобной для всех жителей страны, вне зависимости от уровня дохода и населенного пункта», — рассказала заместитель генерального директора по коммерции СберЛогистики Мария Зайцева.

По ее словам, в планах СберЛогистики открыть более 12,5 тысячи собственных пунктов в отделениях Сбера по всей стране, включая постаматы. Последние располагаются в том числе в круглосуточных зонах отделений, поэтому получить посылку можно будет в любое удобное для клиента время

В опросе Ingate и СберЛогистики приняли участие почти 8,5 тысячи жителей, проживающих в городах-миллионниках и пользующихся услугами доставки.

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Топ комментариев

nastya19944

Олигархи теперь станут богаче, а бедные еще беднее.

лачинов

Пожалуй на эти деньги действительно можно было бы кое что сделать. Например создать некоторое количество...

Uynachalnica

Ей то чего переживать, или в буфете чего недодали?

лачинов

К сожалению эти цифры уже давно ни о чем не говорят. Отчасти потому что рейтинг самого ВЦИОМа ниже плинтуса.

Dima73

Лишить его гражданства и пускай он у них ищет корупционеров