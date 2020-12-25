Новый мультфильм «Чебурашка. Секрет праздника» выйдет 31 декабря

«Союзмультфильм» выпустит короткометражный мультфильм про Чебурашку 31 декабря, сообщила пресс-служба киностудии.
«Чебурашка. Секрет праздника» выйдет в формате короткометражного музыкального 3D-мультфильма. Главные роли в проекте озвучили популярные артисты Анжелика Варум и Леонид Ярмольник, а финальную песню написал композитор и певец Леонид Агутин.
Сюжет мультфильма создатели пока держат в секрете, но, как и в классической версии, Чебурашка и его друг Крокодил Гена в канун главного праздника года столкнутся с проделками старухи Шапокляк. В финале истории вновь восторжествует дружба.
Посмотреть новую историю Чебурашки и Крокодила Гены можно будет на видеосервисе START. Серия появится там с самого утра 31 декабря.