ФСБ задержала готовившего теракты подростка

Федеральная служба безопасности России предотвратила в Тамбове террористический акт, задержав готовившего его подростка, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Учащийся колледжа, являющийся сторонником деструктивных субкультур, готовился устроить взрыв, уточнили в СК РФ.

«В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России 2003 года рождения», — говорится в сообщении ЦОС. Молодой человек арендовал квартиру, где сотрудники ФСБ изъяли взрывчатые вещества, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие интернет-инструкции по его сборке и применению.

В пресс-службе СК сообщили, что задержанный — 17-летний учащийся колледжа. «По версии следствия, подозреваемый, являясь сторонником деструктивных субкультур, готовился к совершению террористического акта в одном из зданий Тамбова. В качестве орудия преступления он планировал использовать самодельное взрывное устройство, способ изготовления которого получил в сети Интернет», — уточнили в СК.

В отношении подростка следственное управление СК России по Тамбовской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), предусматривающую лишение свободы на срок до 15 лет.