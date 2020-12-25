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ГИБДД обозначила фатальную ошибку водителей на зимней дороге

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Водители недостаточно тепло одеваются, так как рассчитывают на печку в салоне автомобиля, в случае поломки они рискуют замерзнуть, сообщила ГИБДД Кузбасса.

Сильные морозы с температурами до минус 45 градусов задержатся на несколько дней в регионах Сибири. По данным ГИБДД Кузбасса, с начала зимы на трассах в трудную ситуацию попадали около 20 водителей.

«Основная ошибка водителей в том, что они, рассчитывая на передвижение в теплом салоне авто, недостаточно тепло одеваются», — отметила региональная ГИБДД.

У водителей грузовиков проблемы возникают из-за некачественного дизельного топлива, которое может перемерзнуть.

Поэтому при длительном путешествии в машине должен быть запас теплых вещей, термос с горячим напитком и хорошая зарядка на телефоне. При поломке авто лучше сразу набрать 112, чтобы оператор выслал на помощь к автомобилистам или спасателей, или ближайший патруль ДПС.

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