Около 20% новосибирцев решили перейти на электронные трудовые книжки, такие будут получать все, кто начнет работать с 2021 года, сообщила пресс-служба Отделения пенсионного фонда РФ по Новосибирской области

Работодатели подали в Пенсионный фонд России данные о 1,2 миллиона новосибирцах. Порядка 70% из них (825 тысяч) уже определились с формой ведения трудовых книжек – 165 тысяч работников выбрали электронный вариант.

Переход на другой формат — добровольный, заявление надо подать работодателю по 31 декабря. Те, кто впервые устроится на работу с 2021 года, уже не получат бумажную трудовую книжку. Документы будут вести только в электронном виде.

Бумажная или цифровая книжка лучше>>