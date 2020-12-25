Российский флот получит 14 новых атомных подлодок

Военно-морской флот (ВМФ) России в ближайшие годы будет усилен 14 атомными подводными лодками (АПЛ), сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Заводу «Севмаш» предстоит ежегодно передавать ВМФ России по одной атомной подводной лодке проектов «Борей-А» и «Ясень-М», приводит «Интерфакс» слова Криворучко.

Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проектов «Борей» и «Борей-А», вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава», станут основой морских стратегических ядерных сил на ближайшие десятилетия, сообщали российские военные.

Головной атомный подводный крейсер усовершенствованного проекта «Борей-А» — «Князь Владимир» был включен в состав ВМФ РФ 12 июня этого года.

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Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень-М» — носители крылатых ракет «Оникс» и/или «Калибр». Сообщалось о планах вооружить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Головная подлодка проекта «Ясень-М» — «Казань». В настоящее время проходит завершающий этап госиспытаний. Подлодка спущена на воду в 2017 году. Срок завершения испытаний неоднократно переносился.