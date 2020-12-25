Яна Троянова сыграла любовницу в клипе Монеточки

Певица Монеточка выпустила клип на песню «Папина любовница», главную роль исполнила актриса Яна Троянова.

«Я люблю выдумывать всякие смешные истории. Мне нравится, как в этой песне удалось показать мир взрослых глазами детей», — сказала Монеточка в интервью для Apple Music.

Песня «Папина любовница» вошла в альбом «Декоративно-прикладное искусство», который Монеточка презентовала в октябре этого года.

Роль папиной любовницы в видео исполнила актриса Яна Троянова, известная по сериалу «Ольга», а отца сыграл рэп-исполнитель Kotzi Brown (Константин Аршба).