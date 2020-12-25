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Скрытную выдру сняли на видео в «Красноярских столбах»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Franco Atirador / CC-BY-SA-3.0

Сотрудники нацпарка «Красноярские столбы» сняли видео, на котором выдра поедает пойманную рыбу, сообщает пресс-служба парка.

Выдра — красивое, грациозное и чрезвычайно скрытное околоводное животное. Основой ее рациона служит рыба. В угодьях, хорошо обеспеченных кормом, хищник живет сравнительно оседло, придерживаясь уединенных участков речных долин.

Рыбной ловлей выдра занимается довольно азартно, а добытую рыбу никогда не съедает полностью, оставляя на берегу или льду водоема хвосты и головы. Этим с успехом пользуется норка, подъедая остатки.

«Следить за поведением выдры в естественной среде невероятно увлекательно, такие моменты запоминаются на всю жизнь. Однако увидеть это скрытное животное в дикой природе, а тем более запечатлеть на видео то, как она занимается рыбной ловлей, — редкое событие даже для людей, связанных с охраной природы», — говорится в сообщении.

В природе выдра занимает своеобразную «экологическую нишу»: у нее сравнительно мало контактов с другими зверями и мало естественных врагов. Наибольшую опасность для вида представляет человек и его хозяйственная деятельность, подрывающая кормовую базу животного. В нацпарке «Красноярские Столбы» стабильно живет пять-шесть особей.


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