Черная икра из Китая становится российской из‑за системной ошибки

Российские предприятия, получающие черную икру из Китая или Уругвая, перефасовывают продукт и указывают страну происхождения «Россия» из-за недоработки в системе «Меркурий», сообщил президент Союза осетроводов Александр Новиков.

По словам Новикова получается так. Икра в готовом виде пришла из-за рубежа в транспортной таре, ее надо перефасовать из большой банки в маленькие. Перефасовка практически не меняет качество товара, сам товар. Повышается риск микробной обсемененности. Но в целом такая операция никогда не признается операцией, которая меняет страну происхождения товара.

«Но ветеринарный документ, который пришел с такой икрой, тем не менее перестает действовать. И фасовщик, даже если он не хочет никого обманывать, должен заполнить иной, свой собственный ветеринарный документ, который будет сопровождать его перефасованную продукцию», — объяснил специалист в материале Роскачества.

Заполнять документ надо в системе «Меркурий». А в ней только графа «Производство» («Переработка»). «Перефасовки», положенной как второй вид деятельности, нет. Это недоработка «Меркурия», неполный шаблон. Система автоматически ставит страной производства Россию, с российским адресом этого производителя.

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«Но даже в "Меркурии" есть примечание, где необходимо указать, что это перефасовка. Страна не поменяется, но это нужно для работы системы отслеживания. И там надо указать страну происхождения и указать себя как перефасовщика. И на этикетках в этом случае перефасовщик обязан указать настоящую страну происхождения и настоящую дату производства, от которой зависит срок годности. Но многие производители специально не заполняют это примечание. И таким образом вводят покупателя в заблуждение не только по стране происхождения, но еще и по дате производства. Икра становится более "свежей"», — рассказал Новиков.

Специальная функция — для более простого и понятного отображения процесса фасовки подконтрольных товаров — будет реализована в следующей версии обновлений «Меркурия», которое запланировано на начало 2021 года.

По данным на начало декабря 2020 года, из Китая в Россию было завезено 5,65 тонны икры осетровых, из Уругвая — 2 тонны. Китайские производители умудряются добиться созревания минимум в два раза быстрее. Вероятнее всего, для быстрого выращивания рыбы используются корма с генно-модифицированными составляющими (соя), добавляются антибиотики и стимуляторы роста.