ВЦИОМ рассчитал уровень одобрения Путина в 2020 году

Уровень одобрения россиянами деятельности президента России Владимира Путина в течение 2020 года находился в диапазоне 61-65%, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Если говорить по интегральным оценкам, то на протяжении этого года уровень одобрения деятельности президента РФ в узком диапазоне варьировался — 61-65%. Последний месяц, ноябрь — 62%, то есть почти ровно посередине этого диапазона», — цитирует ТАСС Федорова.

По его словам, уровень одобрения в настоящий момент меньше, чем показатели весны 2018 года, когда было принято решение о повышении пенсионного возраста.

«Именно тогда случился резкий скачок вниз с 80-77% до примерно 62-64%. Так что можно сказать, что потрясения этого года были отыграны и негативно на интегральной оценке работы президента не сказались», — уточнил Федоров. Он добавил, что негативные оценки деятельности президента в течение года находились в диапазоне 28-29%.

Глава ВЦИОМ отметил, что уровень одобрения внешней политики остается важнейшим аспектом поддержки президента. «71% (уровень одобрения в ноябре) — это ниже, чем год назад, когда было 75-76%, но все равно на уровне между 2/3 и 3/4. Какого-то обвала мы не фиксируем, хотя негатив, конечно, есть. Последние четыре месяца он составляет 20%», — пояснил Федоров.

«Одобрение внутренней политики существенно ниже, это опять-таки не новость. Порядка 50-52% ее одобряют, 37-38%, а в ноябре 39% ее не одобряют. В принципе, ситуация даже несколько лучше, чем была год назад, когда не было ни экономического кризиса, ни пандемии», — резюмировал глава ВЦИОМ.