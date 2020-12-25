Warner Bros. анонсировала три фильма 2023 года

Новые проекты Warner Bros. выйдут в 2023 году и будут представлены по старой схеме — сначала в кинотеартах, а уже затем в Сети.

Среди анонсированных фильмов приквел «Безумного Макса» «Фуриоза», гибрид анимации и игрового кино «Койот против Акме» и музыкальная драма «Цветы лиловые полей», сообщает Kinobusiness со ссылкой на студию Warner Bros.

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В фильме «Фуриоза», который выйдет 23 июня 2023 года, главную роль сыграет Аня Тейлор-Джой. «Койот против Акме» основан на серии мультфильмов, первый из которых появился в 1949 году, резил назначен на тоже на 21 июля.

Завершит 2023 год музыкальная драма «Цветы лиловые полей», которую хотят выпустить 20 декабря. Это экранизация опубликованной в 1982 году книги Элис Уокер, одноименного бродвейского мюзикла 2005 года и ремейк известного фильма 1985 года

Ранее Warner Bros. сообщил о решениивыпускать свои крупные проекты одновременно в кинотеатрах и в Сети на платформе HBO Max. Это заявление вызвало осуждение американским киносообществом.