Warner Bros. анонсировала три фильма 2023 года

Новые проекты Warner Bros. выйдут в 2023 году и будут
представлены по старой схеме — сначала в кинотеартах, а уже затем в Сети.
Среди анонсированных фильмов приквел «Безумного Макса»
«Фуриоза», гибрид анимации и игрового кино «Койот против Акме» и музыкальная
драма «Цветы лиловые полей», сообщает Kinobusiness со ссылкой на студию Warner
Bros.
В фильме «Фуриоза», который выйдет 23 июня 2023 года, главную
роль сыграет Аня Тейлор-Джой. «Койот против Акме» основан на серии
мультфильмов, первый из которых появился в 1949 году, резил назначен на тоже на
21 июля.
Завершит 2023 год музыкальная драма «Цветы лиловые полей»,
которую хотят выпустить 20 декабря. Это экранизация опубликованной в 1982 году
книги Элис Уокер, одноименного бродвейского мюзикла 2005 года и ремейк известного
фильма 1985 года
Ранее Warner Bros. сообщил о решениивыпускать свои крупные проекты одновременно в кинотеатрах и в Сети на платформе HBO Max. Это заявление вызвало осуждение американским киносообществом.