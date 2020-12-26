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Ролик о байкальской нерпе в формате 360 градусов выложили в Сеть

Источник:
Sibnet.ru
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«Заповедное Подлеморье» выложило ролик в формате 360 градусов о Байкале, Ушканьих островах и нерпе выложили в Сеть. Чтобы ощутить эффект присутствия, необходимо смотреть видео в 3D очках, сообщила пресс-служба заповедника.

«VR-видео и съемка 360 градусов стали актуальными трендами, они позволяют зрителям видеть ролик со всех сторон и чувствовать себя участниками происходящих в кадре событий», — прокомментировали представители заповедника.

Ролик снимали на территории Забайкальского национального парка летом, это позволило запечатлеть не только красивейшие ландшафты природных территорий, но и уникальные кадры байкальского тюленя (нерпы).

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Ролик о байкальской нерпе в формате 360 градусов выложили в Сеть
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Топ комментариев

лачинов

К сожалению эти цифры уже давно ни о чем не говорят. Отчасти потому что рейтинг самого ВЦИОМа ниже плинтуса.

nastya19944

Олигархи теперь станут богаче, а бедные еще беднее.

Иркут 69

Почему к сожалению? Просто, не говорят и ничего не означают. Обычная пропагандистская шелуха.

Иркут 69

О каком доверии человеку, который позволяет грабить собственное население, вообще может идти речь...?...

лачинов

Пожалуй на эти деньги действительно можно было бы кое что сделать. Например создать некоторое количество...