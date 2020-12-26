Ролик о байкальской нерпе в формате 360 градусов выложили в Сеть

«Заповедное Подлеморье» выложило ролик в формате 360 градусов о Байкале, Ушканьих островах и нерпе выложили в Сеть. Чтобы ощутить эффект присутствия, необходимо смотреть видео в 3D очках, сообщила пресс-служба заповедника.

«VR-видео и съемка 360 градусов стали актуальными трендами, они позволяют зрителям видеть ролик со всех сторон и чувствовать себя участниками происходящих в кадре событий», — прокомментировали представители заповедника.

Ролик снимали на территории Забайкальского национального парка летом, это позволило запечатлеть не только красивейшие ландшафты природных территорий, но и уникальные кадры байкальского тюленя (нерпы).