Аршавин объяснил деградацию российского футбола

Уровень российского футбола падает, так как в нем стало меньше денег и меньше легионеров, такое мнение высказал бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин в интервью YouТube-каналу Nobel.

«Стало меньше денег, поэтому приезжают слабые легионеры. Пока во всем мире доходы лиг от трансляций растут, у нас они с каждым годом уменьшаются», — отметил Аршавин.

Еще одной причиной деградации российского футбола экс-капитан сборной назвал лимит на легионеров. «Сейчас в команде может быть всего восемь легионеров. Если два из них получат травму или дисквалификацию, это будет уже другая команда», — сказал он.

Также Аршавин назвал причины провала «Зенита» в Лиге чемпионов, хотя от команды ждали прорыва, — это тяжелый график, неготовность лидеров, проблемы с составом в важнейших матчах.

Аршавин — бывший футболист сборной России, играл за «Зенит» с 1999 по 2008 год, а также за лондонский «Арсенал» с 2009 по 2013 год. В составе «Зенита» стал чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА в сезоне-2007/08. В составе «Арсенала» на его счету 105 игр и 23 гола.