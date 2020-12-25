Sony Pictures выпустит 10 фильмов по играм PlayStation

Компания Sony выпустит 10 проектов по играм PlayStation —
три фильма и семь сериалов, сообщил исполнительный директор Sony Pictures Тони
Винчикерра.
Для создания проектов по знаменитой игре создано специальное
подразделение PlayStation Productions. Оно уже успело выпустить анимационную
картину «Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры».
Среди уже анонсированных 10 проектов — сериал по The Last of
Us от создателя «Чернобыля» и Uncharted с Томом Холландом —
адаптация флагманской франшизы игровой платформы, сказал Винчикерра в интервью
телеканалу CNBC.
Исполнительный директор Sony также сообщил, что компания не
будут следовать примеру Warner Bros. и выпускать свои проекты сразу в
кинотеатрах и в интернете. По его словам, крупнобюджетные фильмы по-прежнему
нуждаются в окупаемости при помощи традиционного проката.