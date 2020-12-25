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Sony Pictures выпустит 10 фильмов по играм PlayStation

Источник:
Sibnet.ru
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Фото Sibnet.ru

Компания Sony выпустит 10 проектов по играм PlayStation — три фильма и семь сериалов, сообщил исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра.

Для создания проектов по знаменитой игре создано специальное подразделение PlayStation Productions. Оно уже успело выпустить анимационную картину «Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры».

Среди уже анонсированных 10 проектов — сериал по The Last of Us от создателя «Чернобыля» и Uncharted с Томом Холландом — адаптация флагманской франшизы игровой платформы, сказал Винчикерра в интервью телеканалу CNBC.

Исполнительный директор Sony также сообщил, что компания не будут следовать примеру Warner Bros. и выпускать свои проекты сразу в кинотеатрах и в интернете. По его словам, крупнобюджетные фильмы по-прежнему нуждаются в окупаемости при помощи традиционного проката.


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