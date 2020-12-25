Женщина в Приангарье собирала деньги на похороны живого сына

Жительница города Ангарска в Иркутской области разместила в социальной сети пост с просьбой собрать деньги на похороны ее сына. Но ребенок был жив, а мать не занималась его воспитанием, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В полицию обратилась жительница Ангарска. Она рассказала, что ее знакомая разместила пост в соцсетях, сообщив, что у нее умер сын и нужны деньги на похороны. Пользователи Сети пожалели молодую маму и стали перечислять ей деньги. Перечислила и заявительница, а позже узнала, что ребенок жив.

Сотрудники МВД выяснили, что молодая мать состоит на учете в отделении по делам несовершеннолетних. Сына она не воспитывала, не следила за ребенком, и органы опеки в итоге забрали мальчика из семьи и увезли в центр помощи семье и детям.

Полицейские задержали 25-летнюю женщину и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.