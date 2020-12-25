НАВЕРХ

Женщина в Приангарье собирала деньги на похороны живого сына

Источник:
Sibnet.ru
222 0

Жительница города Ангарска в Иркутской области разместила в социальной сети пост с просьбой собрать деньги на похороны ее сына. Но ребенок был жив, а мать не занималась его воспитанием, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В полицию обратилась жительница Ангарска. Она рассказала, что ее знакомая разместила пост в соцсетях, сообщив, что у нее умер сын и нужны деньги на похороны. Пользователи Сети пожалели молодую маму и стали перечислять ей деньги. Перечислила и заявительница, а позже узнала, что ребенок жив.

Сотрудники МВД выяснили, что молодая мать состоит на учете в отделении по делам несовершеннолетних. Сына она не воспитывала, не следила за ребенком, и органы опеки в итоге забрали мальчика из семьи и увезли в центр помощи семье и детям.

Полицейские задержали 25-летнюю женщину и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Еще по теме
МИД России потерял миллион долларов
СК показал видео задержания главного новосибирского дорожника
Центр реабилитации «Спарта» обвинили в издевательствах над наркоманами
Полицейский на Алтае свел счеты с жизнью
смотреть все
Иркутск #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия потратит 15 трлн рублей на борьбу с бедностью
•
«Роскосмос» потребовал 5 млрд от производителя «Союзов»
•
Главный трезвенник выступил за запрет детского шампанского
•
УАЗ будут продавать в США под другим именем
Подробности
•
Дефицит путей: как РЖД перебросит уголь на восток
•
Урок Карабаха: российская армия попросила беспилотники
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Как это работает
•
Новая Lada Niva Travel: что изменилось внешне и технически
•
Как форматировать текст в Telegram
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Имитация красной икры: из чего делают искусственный деликатес
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Морозы в Новосибирской области усилятся до -45
Сибирь 25.12.2020 13:01
Женщина собирала деньги на похороны живого сына
Сибирь 25.12.2020 12:08
Адвокаты уточнят данные об аресте имущества Виссариона
Сибирь 25.12.2020 11:55
Цены на маски и антисептики упали в Омске
Сибирь 25.12.2020 11:43
Самое популярное
Где взять бесплатный промокод на фильмы Wink
34323
Полигон для испытания ракет «Сармат» построят в Красноярском крае
7689
Ванга сделала страшное предсказание на 22 декабря
6418
Шамсутдинов произнес последнее слово
3904
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия потратит 15 трлн рублей на борьбу с бедностью
•
«Роскосмос» потребовал 5 млрд от производителя «Союзов»
•
Главный трезвенник выступил за запрет детского шампанского
•
УАЗ будут продавать в США под другим именем
Как это работает
•
Новая Lada Niva Travel: что изменилось внешне и технически
•
Как форматировать текст в Telegram
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Имитация красной икры: из чего делают искусственный деликатес
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Ростелеком для геймеров: облачные игры и тарифы
Мультимедиа
•
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Зеленский попросил у Байдена помощи в возвращении Крыма
33
Путин расширил гарантии для бывших президентов России
32
Кораблям ВМС США приказали действовать жестко против России
29
Жители России рассказали о самых больших страхах
29
Путин заявил о рисках конфликтов у границ России
27