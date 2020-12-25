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Вышел трейлер полнометражного фильма «Мажор» с датой премьеры

Источник:
Sibnet.ru
147 0
Фото: © кадр из видео

Полнометражный фильма «Мажор» станет продолжением сериала, премьера боевика состоится в Сети 2 января.

По сюжету, мажор Игорь Соколовский виртуозно сбегает из тюрьмы и начинает новую жизнь. Он вливается в светскую тусовку, где все сидят на новом синтетическом наркотике, и его снова окружают тачки, виллы и топ-модели.

Этим временем друзья, враги и ФСБ идут по следу героя, пытаясь понять, какую игру он затеял и на чьей он стороне. Соколовский пытается понять, кто он сам — предатель, святой или все тот же мажор.

В полнометражном проекте к актерскому составу подключились Агния Дитковските, Евгений Стычкин и другие артисты. Посмотреть нового «Мажора» зрители смогут 2 января на КиноПоиске HD.

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misha5958317

Бла-бла-бла. Обещает обещать обещанное)))