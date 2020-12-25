НАВЕРХ

Недовольный медведь у Байкала позавтракал «большим братом»

Источник:
Sibnet.ru
534 1
Фото: © ФГУП «Заповедное Подлеморье»

Медведь в заповеднике у Байкала увидел возле солонца фотоловушку. По всей видимости, хозяин тайги не захотел фотографироваться и съел аппаратуру, сообщила пресс-служба ФГУП «Заповедного Подлеморья».

Фотоловушки устанавливают в заповедниках, чтобы изучать жизнь и поведение диких животных. Данные фотонаблюдения помогают ученым идентифицировать, анализировать суточную и сезонную активность зверей. В отдаленных участках фотоловушки ставятся в в мае-июне, а сбор данных производится перед его закрытием, в октябре-ноябре.

В одном из таких мест, на искусственном солонце, специалисты установили фотоловушку, чтобы отследить как часто, в каком количестве и с какой периодичностью лоси приходят полакомиться минеральной солью. Осенью госинспектор Владимиром Парфеновым выяснил, что одна из фотоловушек пропала. Осмотрев местность, он нашел изгрызенную и сломанную аппаратуру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОднокомнатная берлога: как спят медведи

Как выяснилось по снимкам, весной, буквально через десять дней после установки фотоловушки на солонец пришел медведь. Осмотревшись, хозяин тайги увидел незнакомый подозрительный предмет и немедленно направился к нему, чтобы уничтожить.

«Так сказать, позавтракал с утра фотофиксирующей аппаратурой. Исходя из произошедшего можно сделать вывод, что хозяин тайги, не очень любит фотографироваться и не желает, чтоб кто-либо наблюдал за его поведением, предпочитая оставлять это в тайне», — прокомментировали в пресс-службе.

Сейчас Учреждением прорабатывается вопрос приобретения металлических боксов, которые обеспечат фотоловушкам надежную защиту.

Еще по теме
Режим повышенной готовности в Бурятии введут из‑за бешеной лисы
Карантин по чуме свиней сняли в Омской области
Ученые выяснили, почему коровы не мерзнут
Авиакомпания S7 разрешила перевозку животных рядом с хозяевами
смотреть все
Бурятия #Звери
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия потратит 15 трлн рублей на борьбу с бедностью
•
«Роскосмос» потребовал 5 млрд от производителя «Союзов»
•
Главный трезвенник выступил за запрет детского шампанского
•
УАЗ будут продавать в США под другим именем
Подробности
•
Дефицит путей: как РЖД перебросит уголь на восток
•
Урок Карабаха: российская армия попросила беспилотники
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
Как это работает
•
Новая Lada Niva Travel: что изменилось внешне и технически
•
Как форматировать текст в Telegram
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Имитация красной икры: из чего делают искусственный деликатес
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Морозы в Новосибирской области усилятся до -45
Сибирь 25.12.2020 13:01
Женщина собирала деньги на похороны живого сына
Сибирь 25.12.2020 12:08
Адвокаты уточнят данные об аресте имущества Виссариона
Сибирь 25.12.2020 11:55
Цены на маски и антисептики упали в Омске
Сибирь 25.12.2020 11:43
Самое популярное
Где взять бесплатный промокод на фильмы Wink
34323
Полигон для испытания ракет «Сармат» построят в Красноярском крае
7689
Ванга сделала страшное предсказание на 22 декабря
6418
Шамсутдинов произнес последнее слово
3904
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия потратит 15 трлн рублей на борьбу с бедностью
•
«Роскосмос» потребовал 5 млрд от производителя «Союзов»
•
Главный трезвенник выступил за запрет детского шампанского
•
УАЗ будут продавать в США под другим именем
Как это работает
•
Новая Lada Niva Travel: что изменилось внешне и технически
•
Как форматировать текст в Telegram
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Имитация красной икры: из чего делают искусственный деликатес
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Ростелеком для геймеров: облачные игры и тарифы
Мультимедиа
•
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Зеленский попросил у Байдена помощи в возвращении Крыма
33
Путин расширил гарантии для бывших президентов России
32
Кораблям ВМС США приказали действовать жестко против России
29
Жители России рассказали о самых больших страхах
29
Путин заявил о рисках конфликтов у границ России
27