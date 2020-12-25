Недовольный медведь у Байкала позавтракал «большим братом»

Медведь в заповеднике у Байкала увидел возле солонца фотоловушку. По всей видимости, хозяин тайги не захотел фотографироваться и съел аппаратуру, сообщила пресс-служба ФГУП «Заповедного Подлеморья».

Фотоловушки устанавливают в заповедниках, чтобы изучать жизнь и поведение диких животных. Данные фотонаблюдения помогают ученым идентифицировать, анализировать суточную и сезонную активность зверей. В отдаленных участках фотоловушки ставятся в в мае-июне, а сбор данных производится перед его закрытием, в октябре-ноябре.

В одном из таких мест, на искусственном солонце, специалисты установили фотоловушку, чтобы отследить как часто, в каком количестве и с какой периодичностью лоси приходят полакомиться минеральной солью. Осенью госинспектор Владимиром Парфеновым выяснил, что одна из фотоловушек пропала. Осмотрев местность, он нашел изгрызенную и сломанную аппаратуру.

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Как выяснилось по снимкам, весной, буквально через десять дней после установки фотоловушки на солонец пришел медведь. Осмотревшись, хозяин тайги увидел незнакомый подозрительный предмет и немедленно направился к нему, чтобы уничтожить.

«Так сказать, позавтракал с утра фотофиксирующей аппаратурой. Исходя из произошедшего можно сделать вывод, что хозяин тайги, не очень любит фотографироваться и не желает, чтоб кто-либо наблюдал за его поведением, предпочитая оставлять это в тайне», — прокомментировали в пресс-службе.

Сейчас Учреждением прорабатывается вопрос приобретения металлических боксов, которые обеспечат фотоловушкам надежную защиту.