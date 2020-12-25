Вагоны сошли с путей в Алтайском крае

Пять железнодорожных вагонов сошли с путей на станции в Алтайском крае, Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России начало проверку.

Инцидент произошел вечером в среду на станции Алтайская. При проведении маневровых работ по формированию поезда пят порожних грузовых вагонов сошли с рельсов, но не опрокинулись.

В результате происшествия никто не пострадал, вред окружающей среде не причинен. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Проверка проводится по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.