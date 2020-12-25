Spotify выбрал самый популярный рождественский альбом

Музыкальный сервис Spotify, подводя итоги года, определил, какой рождественский альбом пользователи слушали чаще всего.

Лидером предновогоднего сезона стал музыкант Michael Buble с альбомом «Christmas». Альбом побил исторический рекорд Spotify по числу стримов среди рождественских альбомов, собрав более 1,8 миллиарда прослушиваний, сообщила пресс-служба компании РИА Новости.

В компании отметили, что в этом году пользователи начали запасаться новогодним настроением раньше обычного.

«В этом году слушатели раньше, чем обычно, обращаются к рождественской музыке за праздничным настроением: доля прослушиваний топ-10 рождественских песен в октябре 2020 года выросла в среднем на 25 процентов по сравнению с показателями этого месяца во все предыдущие годы», — рассказали в Spotify.