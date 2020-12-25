Spotify выбрал самый популярный рождественский альбом

Музыкальный сервис Spotify, подводя итоги года, определил,
какой рождественский альбом пользователи слушали чаще всего.
Лидером предновогоднего сезона стал музыкант Michael Buble с
альбомом «Christmas». Альбом побил исторический рекорд Spotify по числу
стримов среди рождественских альбомов, собрав более 1,8 миллиарда прослушиваний,
сообщила пресс-служба компании РИА Новости.
В компании отметили, что в этом году пользователи начали запасаться
новогодним настроением раньше обычного.
«В этом году слушатели раньше, чем обычно, обращаются к
рождественской музыке за праздничным настроением: доля прослушиваний топ-10
рождественских песен в октябре 2020 года выросла в среднем на 25 процентов по
сравнению с показателями этого месяца во все предыдущие годы», — рассказали в
Spotify.