Режим повышенной готовности в Бурятии введут из‑за бешеной лисы

Режим повышенной готовности из-за вспышки бешенства диких животных введут в городе Улан-Удэ и трех районах Бурятии, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

Начальник управления ветеринарии Бурятии сообщил главе республике Алексею Цыденову в четверг Эрдэм Сангадиев, что вдоль трассы «Улан-Удэ-Хоринск» в районе микрорайона Восточный обнаружен труп лисы.

«Специалисты ее подняли, доставили в лабораторию, сегодня пришел положительный результат на бешенство. Необходимо срочно вводить режим повышенной готовности», — сказал Сангадиев.

После введения режима ветеринары проверят животных в частных подворьях, а также бездомных собак. По словам главы Бурятии, ситуация по заражению бешенством диких и домашних животных в республике остается сложной второй год.

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«Ситуация с бешенством у нас объективно непростая. И это подтверждается уже даже не десятками, а сотнями случаев заражения бешенством. Ситуацию необходимо брать в свои руки, в том числе в Улан-Удэ. В городе, конечно, не так много коров, но есть собаки, которые также подвержены этому заболеванию», — подчеркнул Цыденов.

Специалисты возьмут под контроль три приюта для бродячих собак в Улан-Удэ. Возле них выставят посты охраны, которые будут следить, чтобы из приюта не выпускали стерилизованных и чипированных собак.

«Нужно их придержать, чтобы проверить на бешенство те особи, которые сейчас на воле», — сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.