Бойцы ММА устроили массовую драку

Бойцы смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов и Владимир Минеев подрались во время турнира Fight Nights Global Winter Cup в Москве.

Исмаилов, находясь в клетке, вступил в словесную перепалку с Минеевым. Оба спортсмена были гостями на ивенте. Конфликт перерос в драку, которая в свою очередь привлекла и болельщиков — они принялись перелезать через ограждение.

Для пресечения массовой драки потребовалась помощь полиции и ОМОНа. После происшествия Исмаилов и Минеев были доставлены в полицейский участок для проведения опроса. Позднее спортсмена отпустили, ему грозит административная ответственность за мелкое хулиганство.

Минеев и Исмаилов устроили массовую драку на Fight Nights. В клетку зашла даже полиция



После одного из поединков турнира Минеев забрал микрофон и вызвал Исмаилова, обвинив Магу в трусости. Все закончилось массовой потасовкой прямо на месте pic.twitter.com/hKvWZceqVm — Матч ТВ (@MatchTV) December 24, 2020

Исмаилов и Минеев ранее проводили поединок на турнире Fight Nights Global 90 в октябре 2018 года. Бой завершился вничью.

Всего на счету 34-летнего Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья. 30-летний Минеев имеет в активе 14 побед, одно поражение и одну ничью.