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Бойцы ММА устроили массовую драку

Источник:
Sibnet.ru
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Бойцы смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов и Владимир Минеев подрались во время турнира Fight Nights Global Winter Cup в Москве.

Исмаилов, находясь в клетке, вступил в словесную перепалку с Минеевым. Оба спортсмена были гостями на ивенте. Конфликт перерос в драку, которая в свою очередь привлекла и болельщиков — они принялись перелезать через ограждение.

Для пресечения массовой драки потребовалась помощь полиции и ОМОНа. После происшествия Исмаилов и Минеев были доставлены в полицейский участок для проведения опроса. Позднее спортсмена отпустили, ему грозит административная ответственность за мелкое хулиганство.

Исмаилов и Минеев ранее проводили поединок на турнире Fight Nights Global 90 в октябре 2018 года. Бой завершился вничью.

Всего на счету 34-летнего Исмаилова 17 побед, два поражения и одна ничья. 30-летний Минеев имеет в активе 14 побед, одно поражение и одну ничью.

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