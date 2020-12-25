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Проекцию зебры впервые сделали на дороге в Красноярске. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © мэрия Красноярска

Первый в Красноярске проекционный пешеходный переход появился на улице Вавилова, такой вариант привлекает внимание водителей, сообщает мэрия города.

«Это светящаяся проекция, которая дублирует на проезжей части пешеходный переход. Такой элемент дорожной безопасности позволяет привлечь дополнительное внимание водителей к пешеходам, переходящим проезжую часть в темное время суток», — говорится в сообщении.

Пешеходный переход на улице Вавилова, 54 очень оживленный, здесь постоянно переходит дорогу много людей, идет большой поток транспорта, происходят аварии. Именно поэтому здесь были внедрены технические новинки, повышающие безопасность на дороге.


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