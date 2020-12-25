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Карантин по чуме свиней сняли в Омской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Anatoliy Volkov / CC BY-SA 4.0

Карантин по африканской чуме свиней в Омском районе отменен, сообщило главное управление ветеринарии Омской области.

В начале декабря в деревне Березянке Омского района обнаружился генетический материал вируса африканской чумы свиней. В населенном пункте ввели карантин, был организован ежедневный мониторинг охотничьих угодий.

«С 24 декабря 2020 года отменены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на территории деревни Березянка Омского муниципального района Омской области», – говорится в сообщении.

Несмотря на отмену ограничительных мероприятий, до 24 июня в населенном пункте запрещено продавать, покупать свиней, вывозить мясо, не прошедшее соответствующую тепловую обработку.

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