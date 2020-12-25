Раскрыто значение буквы «V» в названии вакцины «Спутник V»

Буква «V» в названии вакцины от коронавируса «Спутник V», означает победу, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Буква "V" в названии нашей вакцины означает победу (от англ. victory), и мы желаем народу Аргентины решительной победы над этой болезнью», — написал Дмитриев в Twitter, комментируя доставку первых доз препарата в Аргентину.

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Аргентина в пятницу получила первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», ее объем составил 300 тысяч доз, подтвердили производители препарата.

Аргентина первой из стран Латинской Америки официально зарегистрировала «Спутник V» на своей территории на основе российских данных о клинических исследованиях. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры. Вакцина получила одобрение регулятора без осуществления дополнительных испытаний на территории Аргентины.