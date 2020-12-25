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Россия потратит 15 трлн рублей на борьбу с бедностью

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Российское правительство до 2024 года потратит 15,3 триллиона рублей на мероприятия по снижению уровня бедности в России и обеспечению роста реальных доходов россиян, говорится в анализе Счетной палаты.

В июле 2020 года президент России Владимир Путин поставил цель снизить уровень бедности в стране вдвое к 2030 году. Ранее срок цели был поставлен президентом к 2024 году. Глава Минтруда заявил, что достичь поставленной цели к 2024 году будет достаточно трудно.

«Общий объем финансирования данных мер составляет 15,294 триллиона рублей в 2019-2024 годах: 89% финансирования мероприятий, связанных с национальными целями по росту реальных доходов и снижению уровня бедности, или 26,6% финансирования мероприятий всех федеральных проектов и государственных программ», — приводит ТАСС документ Счетной палаты.

В 2014-2018 годах доля всего объема социальных выплат, которую получали малоимущие семьи, находилась на уровне 22-26%. «При этом 19-20% малоимущих домохозяйств не получали никаких социальных выплат в течение данного периода. Это говорит о низком уровне нацеленности социальных выплат на малоимущих, то есть о низкой доле средств социальной поддержки, получаемых малоимущими», — говорится в документе.

Согласно данным Росстата, число россиян, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума, в 2017 году составляло 18,9 миллиона человек, или 12,9% от населения России. По итогам 2019 года показатель снизился до 18,1 миллиона человек, что составило 12,3% от населения России.

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