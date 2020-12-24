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Фильм «Огонь»: Хабенский вылетел в эпицентр ада

Автор:
Олег Девятилов
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Фото: © кадр из фильма
Фильм-катастрофа режиссера Алексея Нужного «Огонь» вышел 24 декабря в российский прокат. В кадре — Константин Хабенский, Иван Янковский, Стася Милославская, Роман Курцын и Виктор Добронравов. Зрителям показывают героическую историю пожарных, которые борются с огненной стихией. Сумели ли создатели воплотить на экране пафосный героизм настоящего блокбастера?

Сюжет: герои против пожаров

Лидер команды пожарных Алексей Павлович (Константин Хабенский) с трудом переживает гибель своего товарища, да еще и его дочь Катя (Стася Милославская) встречается с легкомысленным и юным работником МЧС Романом (Иван Янковский). Но именно Романа он берет в свою команду, ведь тот жаждет героических подвигов.

Премьера в России: 24 декабря 2020 года
Страна:  Россия, студия Тритэ
Жанр:  драма, приключения
Режиссер:  Алексей Нужный
Актеры:  Константин Хабенский, Иван Янковский, Стася Милославская, Виктор Сухоруков, Юрий Кузнецов, Андрей Смоляков, Роман Курцын, Виктор Добронравов, Ирина Горбачева
Продолжительность: 131 минута
Возраст: 6+

Однако лесной пожар, который предстоит потушить спасателям, оказывается очень коварным. Огонь перекидывается на село, в котором находятся женщины и дети. Если главные герои не справятся, будет много жертв. Пожарным предстоит оказаться лицом к лицу с огненной смертью без надежды на помощь.

Съемки: актеры в огне

Производство фильма «Огонь» проходило с мая по сентябрь 2019 года в Карелии, Подмосковье, Таганроге, Всеволожске, Владимире. Съемочной группе активно помогали специалисты МЧС, а также «Авиалесоохрана».

Фото: © кадр из фильма

В финальный монтаж ленты вошли реальные сцены пожаров в Красноярском крае, для съемок также строились масштабные лесные декорации, чтобы не сжигать настоящие деревья. Получилось масштабно, актерам приходилось работать с настоящим огнем при минимуме CGI-графики.

Это первый блокбастер в фильмографии Алексея Нужного, до этого снимавшего комедийные ленты «Я худею» и «Громкая связь». Режиссер также выступил автором идеи. По его словам, российскому кинематографу нужны новейшие визуальные приемы, подлинность, человечность, актуальная драма и проблема.

Проектом сразу заинтересовался Константин Хабенский. По его словам, это не просто «блокбастер с тушением пожаров», а фильм на актуальную тему. Действительно, идея кино пришла режиссеру в голову, когда в Сибири бушевали рекордные по своей силе и продолжительности пожары, уничтожившие огромные лесные массивы.

Человечность героического блокбастера подчеркивается создателями уже в трейлере «Огня». Вместо роскошных спецэффектов акцент сделан на ведущих актерах, которым предстоит оказаться в эпицентре огненного ада.

Отзывы: кино не огонь

Премьера «Огня» состоялась в Москве, поэтому первые критики уже вынесли свой вердикт. Рейтинг ленты на ресурсе «Критиканство» на сегодня 67%. Большинство рецензентов склоняются к тому, что это зрелищный, но весьма предсказуемый фильм.

Так, Вероника Скурихина пишет, что «Огонь» — представитель лучших героических современных эпосов. Картина бьет по простым человеческим чувствам и внушает зрителям мысль, что супергерои живут среди нас. Критик Денис Корсаков при этом полагает, что «кино не огонь».

Фото: © кадр из фильма

Кинокритик Мария Токмашева отмечает, что человеческие истории в ленте отсылают к советскому кино. При этом картина лишена квасного патриотизма. По мнению Натальи Григорьевой, фильм слишком затянут, однако экшен получился удачным.

Настрой российских зрителей в целом благожелательный. На фоне привычных «Елок», патриотичного пафоса «Т-34» и фильмов с Петровым, «Огонь» кажется шагом вперед, хотя его сюжетные ходы и визуальные находки зачастую вторичны.

Стоит ли смотреть

«Огонь» — фильм ремесленника, который хорошо знает свое дело. Режиссер весьма точно воспроизводит жанровые клише, разбавляя их спецэффектами. В итоге получается производственная драма с любовной линией, самопожертвованием и финальным преображением главного героя.

Фильм достоит того, чтобы оценить его в кинотеатре, эпизоды с горящими лесами смотрятся очень достойно даже на фоне Голливуда. Создатели кинокартины уверяют, что почти все сцены с огнем снимались вживую, компьютерной графики минимум, поэтому работа постановщиков впечатляет.

Кроме того, здесь есть отличные актеры — от многолетнего любимца публики Константина Хабенского до ставшего знаменитым после фильма «Текст» Ивана Янковского и новой звезды Стаси Милославской. Их поддерживает старая гвардия из Андрея Смолякова, Юрия Кузнецова и Виктора Сухорукова.

Фото: © кадр из фильма

Есть и минусы — режиссер смешал в один «салат» типичные ингредиенты фильмов-катастроф, начиная от классического «Армагеддона» и заканчивая «Делом храбрых». Искушенному зрителю не составит труда заранее прочитать все сюжетные перипетии. Кроме этого, в некоторых сценах героизм становится чересчур пафосным.

Блокбастер «Огонь» — зрелищная, но предсказуемая история с отличным актерским составом. Здесь много типичных поворотов сюжета, умеренная доза юмора, пафос, героизм и чуть-чуть любви. Ценители крепких российских драм оценят картину по достоинству.

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