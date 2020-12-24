Матвиенко испугалась дефицита продуктов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против государственного регулирования цен на продукты. По ее словам, это может привести к дефициту товаров.

«Я категорический противник каких-то жестких административных мер регулирования цен. Мы все-таки живем в рыночной экономике. Мы не можем себе позволить принимать какие-то непродуманные популистские или иные административные меры, допустить дефицит», — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Матвиенко уточнила, что госрегулирование может присутствовать только через экономические рычаги — например, за счет экспортной пошлины. С помощью такого инструмента государство сможет защитить объем товаров и продовольствия, который необходим для внутреннего потребления.

В начале декабря президент России Владимир Путин обратил внимание на подорожание продуктов питания. По его мнению, повышение цен связано с попытками подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру.

На этой неделе Госдума одобрила закон о регулировании цен. Правительство России получило право устанавливать предельные розничные цены на социально значимые продукты на срок до 90 дней на территории субъектов.