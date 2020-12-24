Россия объяснила постройку «самого уродливого» корабля в мире

Самодвижущаяся арктическая платформа «Северный полюс» проекта 00903, названная ранее американскими экспертами «самым уродливым кораблем в мире», имеет необычную форму из-за предполагаемой работы во льдах.

Корабль, спущенный в декабре на воду «Адмиралтейской верфью» в Санкт-Петербурге, благодаря округлой форме сможет работать в арктическом регионе без риска быть раздавленным, пояснил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

Специалист пояснил, что разработчики при проектировании корабля вдохновлялись знаменитой норвежской шхуной Fram, которая прекрасно себя показала в течение трехлетнего дрейфа полярной экспедиции Фритьофа Нансена. Этот корабль также имел форму яйца для противостояния мощным льдам.

«Северный полюс» на сегодня готов на 61%. Завершение строительства корабля водоизмещением более 10 тысяч тонн намечено на 2022 год. Судно рассчитано на автономную работу в течение двух лет.

Корабль предназначен для круглогодичных экспедиций в высоких широтах Северного Ледовитого океана. «Северный полюс» будет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические исследования без привлечения ледокола.