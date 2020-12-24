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МИД России потерял миллион долларов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: mmarchin / Attribution-ShareAlike License

Из главного здания МИД России похитили более миллиона долларов, а предполагаемую похитительницу отпустили на свободу. Преступление было совершено в декабре 2019 года, однако известно об инциденте стало только сейчас.

В Москву из Тегерана пришла посылка — высланная диппочтой водочная коробка, в которой находилось 1,5 миллиона долларов за консульские услуги. Отправить сумму денежным переводом посольство России в Иране не могло из-за санкций США, передает телеканал РЕН ТВ.

Деньги в Москве приняла специалист-эксперт Валютно-финансового департамента МИД России Наталья Агальцова, они хранились у нее в кабинете опечатанными. Когда за деньгами пришла инкассация, коробка оказалась полупустой.

На записях с камер наблюдения было видно, как накануне проверки эксперт вышла из своего кабинета с двумя пакетами. Полиция задержала Агальцову и ее сожителя. Однако женщина уверяла, что при получении посылки не проверяла ее содержимое.

По версии специалиста министерства, когда ей велели сдать деньги в банк, она обнаружила, что в коробке находится не вся сумма. Лишь верхний ряд купюр был номиналом в 100 долларов, все остальные — в один доллар.

Испугавшись тюрьмы, Агальцова сначала якобы хотела покрыть недостачу за счет кредита и собственных сбережений в виде 200 тысяч долларов, а когда поняла, что ничего не выйдет, решила покончить с собой, однако попытка оказалась неудачной.

В сентябре 2020 года уголовное дело переквалифицировали со статьи 158 («Кража») на статью 160 («Присвоение или растрата»), Агальцову отпустили под подписку о невыезде. Установить местонахождение денег до сих пор не удалось.

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