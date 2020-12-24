Сменился лидер рейтинга самых богатых россиян

Совладелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин занял первое место в списке богатейших россиян, сместив президента «Норникеля» Владимира Потанина, свидетельствует обновленный рейтинг Forbes.

Согласно подсчетам Forbes, состояние Лисина увеличилось на 187 миллионов долларов и теперь составляет 26,1 миллиард долларов. Это произошло благодаря росту стоимости акций Новолипецкого металлургического завода.

Состояние Потанина уменьшилось на 351 миллион долларов и составляет 26 миллиардов из-за снижения стоимости акций «Норникеля». Падение связано с резким снижением спроса на никель из-за пандемии коронавируса.

Лидером мирового рейтинга является американский бизнесмен Джефф Безос, которому принадлежит Amazon. Его состояние оценивается в 186 миллиардов долларов, за год оно выросло на 70 миллиардов.