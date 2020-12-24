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Российский фрегат испытал крылатую ракету «Уран»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» в ходе испытаний впервые выполнил пуск противокорабельной крылатой ракеты «Уран», сообщает пресс-служба Минобороны.

Испытания новых комплексов проходили в Японском море. Российский фрегат получил установки с «Уранами» в ходе модернизации, эти ракеты предназначены для боевого применения в любых метеоусловиях.

Ракета 3М24 противокорабельного ракетного комплекса «Уран» способна потопить корабль водоизмещением до 5000 тонн. По своей конструкции она схожа с американской противокорабельной ракетой «Гарпун», однако превосходит ее по некоторым показателям.

Кроме ракетных стрельб фрегат также испытал универсальную артиллерийскую установку А-190 и 30-мм шестиствольные автоматические артиллерийские установки АК-630, полученные в ходе глубокой модернизации.

В ходе модернизации противолодочный корабль «Маршал Шапошников» превратился в универсальный фрегат, способный вести борьбу с наземными, надводными и подводными целями. Все работы проводились на предприятии «Дальзавод» во Владивостоке.

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