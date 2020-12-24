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Жителям города в Приангарье купили 11 тысяч противогазов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Иркутской области

Правительство Иркутской области закупило для жителей города Усолья-Сибирского 11 тысяч противогаза для защиты о ЧС. Рядом с городом проходит ликвидация опасных химических веществ на территории бывшего «Усольехимпрома».

«Усольехимпром» обанкротился в 2010 году, оставив на территории предприятия, десятки цистерн с ядовитыми веществами и шламохранилище с ртутью. В 2019 году компания, принадлежавшая Росатому, начала ликвидацию накопленного экологического вреда.

Власти Иркутской области выделили из бюджета 42,8 миллиона рублей на покупку противогазов для защиты населения города. Хотя угроза ЧС в городе снята, правительство решило перестраховаться.

«Подразделение ГУ МЧС России продолжает нести на этой территории службу, вести мониторинг состояния окружающей среды, чтобы предотвратить всевозможные риски», — прокомментировал начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко.

В 2020 году работы по ликвидации отходов производства на промплощадке выполнили с опережением графика. Завершены два наиболее важных мероприятия. Специалисты увезли 17 цистерн и демонтировали наземную часть цеха ртутного электролиза.

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