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Дело завели на новосибирца за жесткий массаж младенца

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Следователи завели уголовное дело на мужчину, который во время массажа зажимал младенцам голову ногами, сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, в социальных сетях опубликовали видеозапись, на которой 61-летний мужчина делал массаж младенцу. На кадрах мужчина зажимает коленями голову грудничка и поворачивает его на 180 градусов. При этом сам массажист утверждает, что эти процедуры не опасны. По его словам, с помощью массажа он пытался исправить кривошей у грудничка.

По результатам проверки следователь возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.


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Дело завели на новосибирца за жесткий массаж младенца
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