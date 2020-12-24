Дело завели на новосибирца за жесткий массаж младенца

Следователи завели уголовное дело на мужчину, который во время массажа зажимал младенцам голову ногами, сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, в социальных сетях опубликовали видеозапись, на которой 61-летний мужчина делал массаж младенцу. На кадрах мужчина зажимает коленями голову грудничка и поворачивает его на 180 градусов. При этом сам массажист утверждает, что эти процедуры не опасны. По его словам, с помощью массажа он пытался исправить кривошей у грудничка.

По результатам проверки следователь возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.