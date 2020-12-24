Глава «СР» предложил выплатить всем 13‑ю зарплату и пенсию

Правительство России вполне могло бы выплатить 13-ю зарплату бюджетникам, 13-ю пенсию и 13-ю стипендию после новогодних каникул, средства на это есть, заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

По данным политика, правительство страны в этом году не смогло потратить 4 триллиона рублей. Миронов привел такие цифры: уровень исполнения расходов федерального бюджета за две недели до Нового года составил 84%, или 19,9 триллиона рублей из почти 24-х запланированных.

«В прошлом году я уже предлагал из неизрасходованных средств выплатить 13-ю зарплату бюджетникам, 13-ю пенсию и 13-ю стипендию. Думаю, что это не только возможно, но и необходимо сделать после новогодних каникул, когда у людей будет гулять ветер в карманах — без повышения потребительского спроса экономику не восстановить», — приводит слова Миронова пресс-служба политика.

Парламентарий обратил внимание, что в США одобрили очередной пакет антикризисных мер, в соответствии с которым почти 900 миллиардов долларов будут направлены на поддержку экономики, кредитование малого бизнеса, помощь медицинским учреждениям, а также на прямые выплаты населению.

«Понятно, что у американцев другие возможности, но, если в критический момент мы умудряемся не освоить шестую часть федерального бюджета, то есть обязательного к исполнению документа, то мы обрекаем страну на еще большее отставание от передовых экономических держав. Конечно, эти четыре триллиона не пропадут, а перейдут на будущий год, но где гарантия, что с такой работой Минфина и всего финансово-экономического блока они будут востребованы?» — задался вопросом Миронов.