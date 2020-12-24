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Трейлер третьего сезона «Бывших» раскрыл сюжет сериала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Трейлер третьего сезона сериала «Бывшие» раскрыл интригу сюжета. Главная героиня Яна выйдет замуж за нелюбимого мужчину, а Илья заведет новую любовницу.

В трейлере продолжения сериала зрителю дали понять, о чем пойдет речь в новом сезоне. После того, как Яна и Илья признались друг другу в чувствах и попытались выстроить отношения, в ситуацию вмешался бывший враг отца главной героини. Яна вынужденно вышла за него замуж, чтобы спасти отца из тюрьмы.

Илья, не переживший предательства, снова начал пить. В третьем сезоне, судя по трейлеру, бывшие поменяются местами: Яна перестанет употреблять наркотики, а ее возлюбленный снова пойдет на дно.

В новом сезоне показали и новую героиню в исполнении певицы Полины Гагариной. Она будет соревноваться с Яной за Илью, и похоже у нее получится соблазнить главного героя.

Третий сезон сериала «Бывшие» стартует с 21 января 2021 года.

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