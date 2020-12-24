СК показал видео задержания главного новосибирского дорожника

Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области за получение взяток от дорожных компаний за покровительство, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

По предварительным данным, начальник ТУАД Новосибирской области Михаил Чуманов лично и через посредника, которым вступал его брат Игорь Листопад, получил от двоих представителей коммерческих организаций (предприниматель Самир Асадуллаев и один из топ-менеджеров «Новосибирскавтодора» Сергей Илюшин) взятки в виде денег в суммах 100 тысяч рублей и 5 миллионов рублей.

Взятку, по данным следствия, бизнесмены дали за покровительство, чтобы дальше получать контракты на ремонт, реконструкцию, и содержание дорог Новосибирской области.

За получение взятки чиновнику и его брату грозит до шести лет свободы, за дачу взятки предпринимателям грозит до пяти лет лишения свободы.