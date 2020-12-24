Пессимисты оказались эффективнее оптимистов

Оборонительный пессимизм помогает людям лучше справляться с выполнением повседневных задач и более ответственно относиться к своему здоровью, выяснили британские ученые.

Считается, что одним из лучших способов добиться успеха является позитивное мышление. Исследователи из Шеффилдском университета решили проверить это распространенное мнение. Результаты эксперимента показали, что достичь поставленных целей эффективнее помогает пессимизм.

Оказалось, что заниженные ожидания и страх ударить в грязь лицом заставляют пессимистов более тщательно продумывать каждый свой шаг. Пессимисты обычно заранее выстраивают план действий, чтобы избежать воображаемой неудачи, пишет The Conversation.

Ученые доказали это с помощью простых заданий, которые давали добровольцам. В результате пессимисты, которые пребывали в плохом расположении духа, выполнили их более успешно. Оптимисты в отличном настроении постоянно отвлекались и совершали ошибки.

Кроме этого, пессимизм заставляет людей более тщательно следить за своим здоровьем, выяснили специалисты. Например, страдающие от артрита оптимисты считали, что их состояние в ближайшее время улучшится, поэтому не предпринимали никаких действий, тогда как пессимисты постоянно продумывали варианты лечения.