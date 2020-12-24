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Американское издание нашло в России «самое уродливое судно»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба «Адмиралтейских верфей»

Американское издание The Drive написало про самое «уродливое и пугающее» российское судно — ледостойкую самодвижущуюся платформу «Северный полюс». Эксперт рассказал, что такая форма судна позволит безопасно вморозить его в лед.

Авторы статьи, говоря об «уродливом облике», признали, что характеристики судна помогут России в освоении новых арктических месторождений и в научных исследованиях.

«Необычная форма ледостойкой самодвижущейся платформе нужна не ради дизайна. Судно будет находиться большую часть времени во льдах, а благодаря бортам округлой формы льды не раздавят его, а будут выжимать на поверхность», — пояснил в интервью РИА Новости директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

По его словам, при проектировании судна вдохновлялись знаменитой шхуной «Фрам», которая была построена специально для вмораживания во льды и прекрасно себя показала в течение трех лет арктического дрейфа норвежской полярной экспедиции Нансена.

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«Кстати, из-за странной формы бортов ее тоже обзывали, зато сейчас это легендарное судно, побывавшее в трех самых важных экспедициях столетия. Нашей платформе мы сулим не менее яркую карьеру», — сказал Макаров. Он добавил, что многие иностранные ученые уже спрашивают, могут ли они попасть в состав экспедиции на борту «Северного полюса».

Судно способно самостоятельно дрейфовать и передвигаться во льдах со скоростью до десяти узлов. Запас размещаемого на борту топлива позволит платформе автономно находиться в экспедиции до двух лет. Экипаж судна насчитывает 14 человек, научный персонал — 34 человека.

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