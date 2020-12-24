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Томичей начали записывать на вакцинацию от COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Предварительная онлайн-запись на вакцинацию от коронавируса началась в Томской области, сообщил в четверг губернатор Сергей Жвачкин на собрании Законодательной Думы региона.

«В новом году нам с вами предстоит поставить точку в эпидемии коронавируса. Это можно сделать только благодаря вакцинации, к которой Томская область полностью готова. Вакцинация у нас будет массовой и доступной для всех, а не только для отдельных категорий», – цитирует Жвачкина пресс-служба департамента здравоохранения региона.

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По словам Жвачкина, в четверг на сайте ковидтомск.рф открывается сервис предварительной записи на вакцинацию от коронавируса.

«Любой житель Томской области получает право на бесплатную прививку от коронавируса. Для этого нужно всего лишь оставить заявку на сайте. Пока идет вакцинация людей в возрасте от 18 до 60 лет, но в ближайшие дни возраст будет увеличен», – уточнил губернатор.

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