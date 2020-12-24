Названа цена самых редких новогодних игрушек в Новосибирске

Редкие новогодние игрушки продаются в Новосибирске в антикварных магазинах, могут стоить до 15 тысяч рублей, оценить реальную стоимость может только сотрудник магазина, сообщила Sibnet.ru директор магазина «Сибирская горница» Нина Чесных.

«В продаже новогодние игрушки от 30 рублей до нескольких тысяч. Бывают очень редкие, за 18 лет работы, проходили от 3 до 15 тысяч рублей и дороже. Это игрушки ватные дореволюционные, венские картонные и бумажные, которые поступали в России до революции, либо советские довоенные — агитационные», — сказала собеседница.

Например, ватный гном 1930-х годов в идеальном состоянии продается сейчас за 5 тысяч рублей. Антиквар отметила, что в интернете часто продаются старинные игрушки по завышенным ценам и ориентироваться обычному человеку сложно. Лучше показать игрушку специалисту, чтобы узнать реальную стоимость.



В магазине могут купить игрушку за деньги или выставить на реализацию. По ее словам, новогодние игрушки продают и покупают круглый год. Редкие экземпляры коллекционеры чаще всего не вешают на елку, а бережно хранят.





Фото: © предоставлено Ниной Часных

«Ценность на игрушки определяется не только в денежном выражении , но и в нашей памяти, они дороги, потому что были в нашем детстве. Очень часто по этой причине их покупают, коллекционируют и хранят», — добавила антиквар.