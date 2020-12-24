Усс признался в дружбе с iPhone

Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал журналистам, что предпочитает iPhone другим моделям телефона, для своей страницы в Instagram он сам делает снимки.

Усс рассказал, что был одним из первых пользователей персональных компьютеров в крае, потому что в свое время учился и работал в Германии, в Институте иностранного международного уголовного права, и в рамках работы в качестве расходного материала выдавались и персональные компьютеры, которые после окончания работы он забрал с собой.

«В общем, с компьютерами дружу, в основном с iPad, с телефонами тоже, опять же, с iPhone. Хотя пробовал перейти на новомодный раскладной Galaxy, но как-то не пошло», — сказал губернатор.

Он добавил, что он не успевает сам вести соцсети, но делает для них фотографии, которые находят живой отклик у подписчиков.

Усс заработал за 2019 год 22,5 миллиона рублей, это больше, чем в 2018 году, когда он получил 21,95 миллиона рублей. Он владеет жилым домом площадью более 324 квадратных метра, четырьмя земельными участками, внедорожником Range Rover Land Rover.